Сколько лет Альбусу Дамблдору?

Альбус Дамблдор — один из главных персонажей из серии книг Джоан Роулинг «Гарри Поттер» и одноименного цикла полнометражных фильмов. Дамблдор занимает пост директора школы чародейства и волшебства «Хогвартс». Он имеет репутацию одного из самых могущественных магов в истории.

Сколько лет Дамблдору?

Альбус Дамблдор родился летом 1881 года и погиб 30 июня 1997 года. Таким образом, на момент смерти ему было 115 лет (почти 116). Волшебник погиб от руки Северуса Снегга в части «Гарри Поттер и Принц-полукровка», однако в этом и заключался план Дамблдора. На самом деле он бы в любом случае умер, поскольку его поразила волшебная гангрена, когда он надел на палец кольцо Марволо Мракса. Это кольцо было одним из крестражей Волан-де-Морта. Кроме того, в кольце содержался воскрешающий камень. Именно свойства этого камня побудили Даблдора надеть кольцо на палец, в результате чего он стал жертвой смертельного проклятия.