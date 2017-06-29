Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько идет «Меч короля Артура»?

Сколько идет «Меч короля Артура»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
«Меч короля Артура», новый исторический боевик от Гая Ричи с Чарли Ханнэмом в главной роли, по времени идет 126 минут или 2 часа и 6 минут.
Теги: продолжительность фильма
Похожие вопросы
Сколько по времени длится фильм Тодоровского «Большой»? Сколько по времени идет фильм «Чужой: Завет»? Сколько по времени идет фильм «Чудо женщина»? Сколько по времени идет фильм «Форсаж 8»? Сколько по времени длится фильм «Стражи Галактики»?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Гай Ричи
Гай Ричи
Guy Ritchie
Чарли Ханнэм
Чарли Ханнэм
Charlie Hunnam

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Меч короля Артура
Меч короля Артура фэнтези, боевик, драма, приключения
2017, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше