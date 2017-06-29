Меню
Сколько идет «Меч короля Артура»?
Сколько идет «Меч короля Артура»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
«Меч короля Артура», новый исторический боевик от Гая Ричи с Чарли Ханнэмом в главной роли, по времени идет 126 минут или 2 часа и 6 минут.
продолжительность фильма
Персоны, которые упомянуты в вопросе
Гай Ричи
Guy Ritchie
Чарли Ханнэм
Charlie Hunnam
Упоминающиеся фильмы и сериалы
Меч короля Артура
фэнтези, боевик, драма, приключения
2017, США
7.0
Авторизация по e-mail