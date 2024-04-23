Меню
Сколько идет фильм «Сто лет тому вперед»?

Сколько идет фильм «Сто лет тому вперед»?

Олег Скрынько 23 апреля 2024 Дата обновления: 23 апреля 2024
Наш ответ:

Продолжительность картины «Сто лет тому вперед» составляет 142 минуты, то есть 2 часа 22 минуты. Релиз в кинотеатрах состоялся 18 апреля 2024 года. Фильм основан на одноименной повести советсткого писателя-фантаста Кира Булычева.

В центре сюжета — обыкновенный современный школьник Коля Герасимов, который гуляет с друзьями, любит видеоигры и рэп и не задумывается о будущем. Его жизнь меняется, когда однажды он переносится на многие годы вперед. Он узнает, что земляне одержали победу в межгалактической войне, но поверженные злодеи готовятся нанести ответный удар. Коля знакомится со своей ровесницей из будущего Алисой, которая осталась без родителей. Вместе им предстоит спасти мир от коварных космических пиратов, а также познать дружбу и любовь. Главные роли сыграли Марк Эйдельштейн и Даша Верещагина. Режиссером и соавтором сценария является Александр Андрющенко.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сто лет тому вперед
Сто лет тому вперед приключения, семейный, фантастика
2024, Россия
7.0
