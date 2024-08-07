Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько идет фильм «Собиратель душ»?

Сколько идет фильм «Собиратель душ»?

Олег Скрынько 7 августа 2024 Дата обновления: 7 августа 2024
Наш ответ:

«Собиратель душ» — американский детективный хоррор с элементами мистики, вышедший в российский прокат 25 июля 2024. Длительность картины составляет 1 час 41 минуту.

Фильм Осгуда Перкинса с Майкой Монро и Николасом Кейджем в главных ролях стал одним из самых резонансных релизов 2024 года. Во многом этому поспособствовала изобретательная и интригующая рекламная кампания, которую проекту обеспечил дистрибьютор Neon. При этом на деле фильм оказался не совсем таким, каким он казался по промоматериалам. Несмотря на это, «Собиратель душ» добился коммерческого успеха, а также был благосклонно принят критиками. Так, мировые сборы хоррора на данный момент составляют $79,6 млн (из них $1,4 млн принес российский рынок). На Rotten Tomatoes картина имеет 269 рецензий, 86% из которых являются положительными. Примечательно, что аналогичная оценка со стороны рядовых зрителей ниже — лишь 60%.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Собиратель душ
Собиратель душ ужасы, триллер
2024, США
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
«Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше