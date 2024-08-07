Сколько идет фильм «Собиратель душ»?

Наш ответ:

«Собиратель душ» — американский детективный хоррор с элементами мистики, вышедший в российский прокат 25 июля 2024. Длительность картины составляет 1 час 41 минуту.



Фильм Осгуда Перкинса с Майкой Монро и Николасом Кейджем в главных ролях стал одним из самых резонансных релизов 2024 года. Во многом этому поспособствовала изобретательная и интригующая рекламная кампания, которую проекту обеспечил дистрибьютор Neon. При этом на деле фильм оказался не совсем таким, каким он казался по промоматериалам. Несмотря на это, «Собиратель душ» добился коммерческого успеха, а также был благосклонно принят критиками. Так, мировые сборы хоррора на данный момент составляют $79,6 млн (из них $1,4 млн принес российский рынок). На Rotten Tomatoes картина имеет 269 рецензий, 86% из которых являются положительными. Примечательно, что аналогичная оценка со стороны рядовых зрителей ниже — лишь 60%.