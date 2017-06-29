Меню
Сколько идет фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»?
Сколько идет фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Фильм «Пираты Карибского моря 5: Мертвецы не рассказывают сказки», премьера которого в кинотеатрах состоялась 25 мая 2017, по времени идет 129 минут или 2 часа и 9 минут.
продолжительность фильма
