Сколько дней показывают фильмы в кинотеатре?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Количество дней, на которые фильм задерживается в кинотеатрах, во многом зависит от его статуса: малобюджетные независимые фильмы исчезают из проката быстро, а блокбастеры, которые приносят кинотеатрам деньги, остаются на более долгий срок. Так, например, «Титаник» и «Аватар» шли в кинотеатрах порядка 40 недель. Обычно же фильмы показывают в кинотеатрах в течение 8-10 недель, исключение делается для блокбастеров (например, в 2015 году «Мир Юрского периода» шел в прокате порядка 23 недель).
Теги: факты о фильме
Похожие вопросы
Где снимали фильм «Петр Лещенко»? Какие есть фильмы, где герои попадают в прошлое? Какие советские фильмы снимали в Абхазии? Какие советские фильмы были раскрашены? Кто такая Хель во вселенной Марвел?
