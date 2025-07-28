Сколько частей во франшизе "Пункт назначения" по порядку?

Меню
Олег Скрынько 28 июля 2025 Дата обновления: 28 июля 2025
Наш ответ:

Франшиза «Пункт назначения» состоит из шести фильмов, вышедших по порядку:

  • Пункт назначения (2000) — всё начинается с подростка, который предсказывает авиакатастрофу и спасает друзей, но сама Смерть не любит, когда её планы нарушают.
  • Пункт назначения 2 (2003) — на этот раз героиня видит массовую аварию на шоссе, но, спасая людей, лишь откладывает неизбежное.
  • Пункт назначения 3 (2006) — предчувствие аварии на американских горках запускает новую цепочку смертей.
  • Пункт назначения 4 (2009) — видение катастрофы на автотреке снова приводит к борьбе за выживание.
  • Пункт назначения 5 (2011) — обрушение моста становится завязкой, а финал неожиданно связывает все части в единый цикл.
  • Пункт назначения: Узы крови (2025) — шестая часть возвращает зрителей к самому началу извращенного чувства справедливости Смерти, в 1960-е годы.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пункт назначения: Узы крови
Пункт назначения: Узы крови ужасы
2025, США
7.0
Пункт назначения 5
Пункт назначения 5 триллер, ужасы
2011, США
6.0
Пункт назначения 4
Пункт назначения 4 ужасы, триллер
2009, США
5.0
Комментарии Обсудить в чате
