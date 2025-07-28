Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Спроси Киноафишу
Фильмы
Сколько частей во франшизе "Пункт назначения" по порядку?
Темы
Новые
Без ответа
Задать вопрос
Сколько частей во франшизе "Пункт назначения" по порядку?
Олег Скрынько
28 июля 2025
Дата обновления: 28 июля 2025
Наш ответ:
Пункт назначения
(2000) — всё начинается с подростка, который предсказывает авиакатастрофу и спасает друзей, но сама Смерть не любит, когда её планы нарушают.
Пункт назначения 2
(2003) — на этот раз героиня видит массовую аварию на шоссе, но, спасая людей, лишь откладывает неизбежное.
Пункт назначения 3
(2006) — предчувствие аварии на американских горках запускает новую цепочку смертей.
Пункт назначения 4
(2009) — видение катастрофы на автотреке снова приводит к борьбе за выживание.
Пункт назначения 5
(2011) — обрушение моста становится завязкой, а финал неожиданно связывает все части в единый цикл.
Пункт назначения: Узы крови
(2025) — шестая часть возвращает зрителей к самому началу извращенного чувства справедливости Смерти, в 1960-е годы.
Упоминающиеся фильмы и сериалы
Пункт назначения: Узы крови
ужасы
2025, США
7.0
Пункт назначения 5
триллер, ужасы
2011, США
6.0
Пункт назначения 4
ужасы, триллер
2009, США
5.0
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"?
31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"?
1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"?
16 комментариев
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»?
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail