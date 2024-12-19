Сколько частей во франшизе «Приключения Паддингтона»?

Наш ответ:

«Приключения Паддингтона» — серия британских фильмов для всей семьи на основе детской книги Майкла Бонда. На данный момент линейка включает три картины: «Приключения Паддингтона» (2014), «Приключения Паддингтона 2» (2017) и «Приключения Паддингтона 3» (2024). Также во франшизу входит анимационный сериал «Приключения Паддингтона». Шоу стартовало в 2019 году и насчитывает в настоящее время четыре сезона. Паддингтон стал настоящим символом Великобритании. Об этом говорит тот факт, что медвежонок стал персонажем специального ролика, в котором он пьет чай с королевой Елизаветой II. Съемки прошли в Виндзорском дворце. Королева настояла на реализации этой задумки, несмотря на плохое состояние здоровья. По сюжету Паддингтон предлагает Елизавете сэндвич с мармеладом, доставая его из своей шляпы. На это королева отвечает, что у нее тоже припасен такой сэндвич — она вынимает лакомство из своей сумочки.