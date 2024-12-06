Сколько частей во франшизе «Один дома»?

«Один дома» — серия американских комедий для семейной аудитории. Оригинальный фильм «Один дома» вышел в 1990 году, впоследствии став отправной точкой для медиафраншизы, которая также включает линейку видеоигр. Первый фильм, снискавший большой успех, вскоре получил прямой сиквел с тем же актерским составом. В дальнейшем выходили как фильмы, продолжавшие историю Кевина Маккалистера (но уже в исполнении других актеров), так и вариации той же концепции с другими персонажами. С полным списком фильмов можно ознакомиться ниже:
