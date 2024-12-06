Меню
Сколько частей во франшизе «Один дома»?

Олег Скрынько 6 декабря 2024 Дата обновления: 6 декабря 2024
Наш ответ:

«Один дома» — серия американских комедий для семейной аудитории. Оригинальный фильм «Один дома» вышел в 1990 году, впоследствии став отправной точкой для медиафраншизы, которая также включает линейку видеоигр. Первый фильм, снискавший большой успех, вскоре получил прямой сиквел с тем же актерским составом. В дальнейшем выходили как фильмы, продолжавшие историю Кевина Маккалистера (но уже в исполнении других актеров), так и вариации той же концепции с другими персонажами. С полным списком фильмов можно ознакомиться ниже:

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Один дома
Один дома боевик, комедия, драма
2021, США
3.0
Один дома 5: Праздничное ограбление
Один дома 5: Праздничное ограбление комедия, криминал, семейный
2012, США / Канада
3.0
Один дома 4
Один дома 4 комедия, криминал, семейный
2002, США
3.0
Один дома 3
Один дома 3 криминал, комедия, семейный
1997, США
5.0
Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке
Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке комедия, семейный, приключения
1992, США
7.0
Один дома
Один дома криминал, комедия, семейный
1990, США
8.0
