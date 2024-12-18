Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько частей во франшизе «Крепкий орешек» и когда они вышли?

Сколько частей во франшизе «Крепкий орешек» и когда они вышли?

Олег Скрынько 18 декабря 2024 Дата обновления: 18 декабря 2024
Наш ответ:

«Крепкий орешек» — американская экшен-франшиза, стартовавшая в 1988 году, когда вышел оригинальный одноименный фильм, основанный на романе Родерика Торпа «Ничто не вечно» (1979). Успех этой картины побудил создателей взяться за создание сиквелов. Главным героем всех частей выступает офицер нью-йоркской полиции Джон Макклейн в исполнении Брюса Уиллиса. В каждом из фильмов он противостоит террористам. На данный момент эта серия состоит из пяти картин: «Крепкий орешек» (1988), «Крепкий орешек 2» (1990), «Крепкий орешек 3: Возмездие» (1995), «Крепкий орешек 4.0» (2007) и «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» (2013). Вторая часть — экранизация книги «58 минут» Уолтера Уэйджера, третья — адаптация сценария «Саймон говорит» Джонатана Хенсли, тогда в основу четвертой легла статья «Прощай, оружие» Джона Карлина, опубликованная в журнале Wired.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть
Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть боевик, триллер, криминал
2013, США
5.0
Крепкий орешек 4.0
Крепкий орешек 4.0 приключения, триллер, боевик
2007, США
7.0
Крепкий орешек 3
Крепкий орешек 3 триллер, криминал, боевик
1995, США
7.0
Крепкий орешек 2
Крепкий орешек 2 боевик, триллер
1990, США
7.0
Крепкий орешек
Крепкий орешек триллер, криминал, боевик
1988, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше