Сколько частей во франшизе «Крепкий орешек» и когда они вышли?

«Крепкий орешек» — американская экшен-франшиза, стартовавшая в 1988 году, когда вышел оригинальный одноименный фильм, основанный на романе Родерика Торпа «Ничто не вечно» (1979). Успех этой картины побудил создателей взяться за создание сиквелов. Главным героем всех частей выступает офицер нью-йоркской полиции Джон Макклейн в исполнении Брюса Уиллиса. В каждом из фильмов он противостоит террористам. На данный момент эта серия состоит из пяти картин: «Крепкий орешек» (1988), «Крепкий орешек 2» (1990), «Крепкий орешек 3: Возмездие» (1995), «Крепкий орешек 4.0» (2007) и «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» (2013). Вторая часть — экранизация книги «58 минут» Уолтера Уэйджера, третья — адаптация сценария «Саймон говорит» Джонатана Хенсли, тогда в основу четвертой легла статья «Прощай, оружие» Джона Карлина, опубликованная в журнале Wired.
