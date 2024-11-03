Сколько частей во франшизе «Астрал»?

«Астрал» — американская хоррор-франшиза, которая была запущена в 2010 году, когда вышел одноименный фильм. На данный момент цикл состоит из пяти картин. Кроме оригинального «Астрала», эта история включает «Астрал: Глава 2» (2013), «Астрал: Глава 3» (2015), «Астрал 4: Последний ключ» (2018) и «Астрал 5: Красная дверь» (2023). В производстве в настоящее время находится спин-офф «Астрал: Нить». Этот проект был анонсирован в 2022 году, тогда как премьера намечена на 25 августа 2025 года. Создателями франшизы выступают Ли Уоннелл и Джеймс Ван — этот же дуэт стоял у истоков серии «Пила», которая насчитывает уже более десяти частей. В России под названием «Астрал» вышел еще ряд хорроров, но они в оригинале имеют другие названия и не имеют отношения в саге Уоннелла и Вана.
Авторизация по e-mail