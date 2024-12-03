Сколько частей включает «Волшебник Изумрудного города»?

Наш ответ:

«Волшебник Изумрудного города» — сказка Александра Волкова, написанная в 1939 году на основе книги для детей «Волшебник страны Оз» (1900) американского писателя Лаймена Фрэнка Баума. В дальнейшем Волков самостоятельно написал об этом мире еще ряд произведений, которые составили цикл «Изумрудный город». Кроме того, 1959 году писатель выпустил переработанную версию своей оригинальной повести. Всего данная серия Волкова включает шесть книг:

«Волшебник Изумрудного города» (1939, 1959); «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» (1963); «Семь подземных королей» (1964); «Огненный бог Марранов» (1968); «Желтый Туман» (1970); «Тайна заброшенного замка» (1976, 1982).

1 января 2025 года в прокат выходит полнометражный игровой фильм «Волшебник Изумрудного города: Дорога из желтого кирпича», который станет первой частью трилогии. Релиз второй части, получившей подзаголовок «Злая ведьма», намечен на 2026 год.