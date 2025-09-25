Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько частей включает «Назад в будущее»?

Сколько частей включает «Назад в будущее»?

Олег Скрынько 25 сентября 2025 Дата обновления: 25 сентября 2025
Наш ответ:

«Назад в будущее» — американская научно-фантастическая франшиза, имеющая статус классики приключенческого кино.

Сколько фильмов включает «Назад в будущее»?

«Назад в будущее» — кинотрилогия, которую снял Роберт Земекис по сценарию, над которым он работал с Бобом Гейлом.

Будет ли продолжение или перезапуск?

Земекис неоднократно подчеркивал, что «Назад в будущее» — завершенное произведение, поэтому потенциальная четвертая часть исключена. Во всяком случае, в ближайшие годы подобного проекта ждать не стоит. Возможно, в отдаленном будущем в Голливуде решат сделать ремейк.

