Сколько частей в серии фильмов «Железный человек»?

Наш ответ:

«Железный человек» — линейка фильмов в рамках киновселенной Marvel. Главным героем выступает миллиардер и изобретатель Тони Старк, который собирает высокотехнологичный костюм и становится супергероем. Сольных фильмов об этом персонаже три.

По сюжету Старк оказывается в плену у афганских террористов. Те требуют, чтобы он разработал для них оружие массового поражения. Вместо этого Старк тайно создает железную броню, оснащенную передовыми технологиями. С помощью этого костюма главный герой сбегает. Вернувшись в США, он узнает, что внутри его компании зреет заговор. Тогда Старк решает разобраться с этой проблемой, вновь прибегнув к своему передовому изобретению. В итоге Старк публично объявляет, что именно он скрывается за маской Железного человека.

Прошло полгода. Общественность настаивает, чтобы Старк поделился своими технологиями с правительством США, но тот не хочет этого делать из опасений, что оружие может оказаться не в тех руках. В то же время отомстить Старку стремится грозный русский Иван Ванко. Некогда его отец был уволен Старком. Ванко идет в атаку, обзаведясь собственным инновационным оружием.

Спася Землю от инопланетной угрозы вместе с другими членами Мстителей, Старк начал страдать от психических проблем. В этой связи он всецело погрузился в работу, совершенствуя свой супергеройский костюм. В это время о себе заявляет опаснейший террорист Мандарин. Когда от теракта страдает телохранитель и друг Старка, протагонист вызывает Мандарина на бой. Тогда злодей уничтожает дом Старка в Малибу и лишает его костюма.