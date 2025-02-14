Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько частей в серии фильмов «Три метра над уровнем неба»?

Олег Скрынько 14 февраля 2025 Дата обновления: 14 февраля 2025
Наш ответ:

«Три метра над уровнем неба» — испанская мелодрама, состоящая из двух полнометражных частей. Оригинальный фильм вышел в 2010 году, тогда как сиквел, получивший подзаголовок «Я тебя хочу», увидел свет в 2012 году. Обе картины основаны на произведениях испанского писателя Федерико Моччиа.

В центре сюжета — непохожие друг на друга девушка и парень. Баби богата и невинна, а Аче мятежный, вспыльчивый и беспечный. Их встреча выливается в большую и страстную любовь. Во второй части Аче после двух лет в Лондоне возвращается в родные края, чтобы начать жизнь с чистого листа. Судьба сводит его с девушкой Джин, которая пробуждает в нем те же чувства, что некогда вызвала Баби.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу
Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу мелодрама, драма
2012, Испания
7.0
Три метра над уровнем неба
Три метра над уровнем неба драма
2010, Испания
7.0
