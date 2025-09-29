«Голый пистолет» — классическая комедийная франшиза, давно ставшая классикой жанра.

Сколько частей в кинофраншизе «Голый пистолет»

Франшиза «Голый пистолет» состоит из трёх полнометражных фильмов и одного ремейка.

Первая часть — «Голый пистолет» (1988) стала продолжением короткого, но культового сериала «Police Squad!», созданного Джимом Абрахамсом и братьями Цукерами. Главный герой — незадачливый, но честный лейтенант Фрэнк Дребин в исполнении Лесли Нильсена. Картина пародирует голливудские полицейские боевики и сразу завоевала популярность благодаря фирменному юмору и гэгам.

Вторая часть — «Голый пистолет 2½: Запах страха» (1991) продолжила историю, вновь обыгрывая стереотипы жанра, на этот раз высмеивая политические заговоры и корпоративные махинации. Фильм закрепил успех и сделал Дребина одной из самых узнаваемых фигур в комедии 90-х.

Третья часть — «Голый пистолет 33⅓: Последний выпад» (1994) стала финальной. Здесь герой оказывается втянут в историю с террористами и грандиозным заговором на вручении «Оскара». Несмотря на то что лента получила смешанные отзывы, трилогия в целом вошла в золотой фонд пародийного кино.

Ремейк «Голый пистолет» увидел свет в 2025 году и рассказывал о Фрэнке Дребин-младшем. Картина выдержана в том же духе, что и оригинальная трилогия.