Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько частей у фильма "Великий уравнитель"?

Олег Скрынько 15 октября 2024 Дата обновления: 15 октября 2024
Наш ответ:

"Великий уравнитель" - экшен-франшиза с Дензелом Вашингтоном, которая сразу же полюбилась ценителям жанра благожаря потрясающим боевым сценам. На данный момент сага насчитывает три полнометражных фильма. Первая часть вышла на экраны в 2014 году, вторая в 2018 году и третья в 2023 году. 

Роберт Макколл, бывший агент ЦРУ, решает начать новую жизнь после обещания, данному своей покойной жене, и работает простым продавцом. Однако, когда он вступается за Тери, молодую девушку, находящуюся под контролем русской мафии, Макколл возвращается к своему прошлому. Он берет правосудие в свои руки и помогает тем, кто не может найти защиту от преступников и коррумпированных чиновников. Макколл — их надежда. Он — великий уравнитель.

Великий уравнитель 3
Великий уравнитель 3 боевик, криминал, триллер
2023, США
7.0
Великий уравнитель 2
Великий уравнитель 2 боевик, криминал, триллер
2018, США
7.0
Великий уравнитель
Великий уравнитель триллер, криминал, боевик
2014, США
7.0
