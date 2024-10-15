Сколько частей у фильма "Великий уравнитель"?

Наш ответ:

"Великий уравнитель" - экшен-франшиза с Дензелом Вашингтоном, которая сразу же полюбилась ценителям жанра благожаря потрясающим боевым сценам. На данный момент сага насчитывает три полнометражных фильма. Первая часть вышла на экраны в 2014 году, вторая в 2018 году и третья в 2023 году.



Роберт Макколл, бывший агент ЦРУ, решает начать новую жизнь после обещания, данному своей покойной жене, и работает простым продавцом. Однако, когда он вступается за Тери, молодую девушку, находящуюся под контролем русской мафии, Макколл возвращается к своему прошлому. Он берет правосудие в свои руки и помогает тем, кто не может найти защиту от преступников и коррумпированных чиновников. Макколл — их надежда. Он — великий уравнитель.