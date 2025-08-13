Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько частей у фильма "Мир юрского периода"?

13 августа 2025
Наш ответ:

«Мир юрского периода» — американская кинофраншиза, уже успевшая стать современной классикой фантастического жанра.

В ее основе лежит оригинальная трилогия «Парк юрского периода», запущенная режиссером Стивеном Спилбергом в 1993 году.

Сколько частей у фильма "Мир юрского периода"?

На данный момент кинофраншиза состоит из трех частей и одного перезапуска.

1. Мир юрского периода (2015)

На острове Исла Нублар открывается современный парк с клонированными динозаврами. Чтобы привлечь туристов, учёные создают гибридный вид — Индоминус Рекс. Монстр вырывается на свободу, и начинается катастрофа, угрожающая жизни гостей.

2. Мир юрского периода 2 (2018)

После закрытия парка острову грозит извержение вулкана. Героев отправляют спасать динозавров, но миссия оказывается прикрытием для их тайной продажи на чёрном рынке. Один из генетических экспериментов — Раптор Индораптор — выходит из-под контроля.

3. Мир юрского периода: Господство (2022)

События разворачиваются в мире, где динозавры живут бок о бок с людьми. Старые и новые герои объединяются, чтобы предотвратить глобальную экологическую катастрофу и остановить корпорацию, использующую доисторических существ в своих целях.

4. Мир юрского периода: Возрождение (2025)

Фармацевтическая корпорация отправляет наёмников на закрытый тропический остров, чтобы добыть ДНК титанозавра, мозазавра и кетцалькоатля для медицинских исследований. Но операция срывается, когда они сталкиваются с группой туристов и агрессивными динозаврами. Вскоре становится ясно, что в джунглях скрыты куда более опасные тайны.
 

