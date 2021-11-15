Сколько частей у фильма «Аквамен» DC?

Меню
Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

На ноябрь 2021 года существует один фильм про Аквамена с одноименным названием – «Аквамен», а всего этот персонаж, сыгранный Джейсоном Момоа, появлялся в трех картинах: «Аквамен», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости». В 2022 году в прокат должен выйти «Аквамен-2». Кроме того, в феврале 2019 года студия Warner Bros. анонсировала, что в разработке находится спин-офф «Аквамена» под названием «Впадина» в жанре ужасов. Джеймс Ван станет продюсером ленты, а Ной Гарднер и Айдан Фицджеральд – сценаристами.

Фильм сосредоточится на Падших, монстрах Впадины, с которыми Артур и Мера сражались в «Аквамене».

Аквамен

Аквамен
Аквамен фантастика, приключения, боевик
2018, США
7.0
