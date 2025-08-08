Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько частей "Темного рыцаря" вышло?

Сколько частей "Темного рыцаря" вышло?

Олег Скрынько 8 августа 2025 Дата обновления: 8 августа 2025
Наш ответ:

Трилогия «Тёмный рыцарь» режиссёра Кристофера Нолана состоит из трёх фильмов. Сначала вышел «Бэтмен: Начало» (2005), где показано становление героя. Затем — «Тёмный рыцарь» (2008) с культовым образом Джокера в исполнении Хита Леджера. И завершает историю «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2012), в котором Бэтмен сталкивается с новым врагом, Бэйном. Всего — три части.

Ключевым персонажем трилогии выступил Брюс Уэйн, в раннем возрасте потерявший родителей. Поклявшись отомстить преступникам Готэма, которые лишили его семьи, во взрослом возрасте он обучился боевым искусствами. Вернувшись после обучения в город, он облачился в костюм Летучей мыши и принялся искоренять криминал на ночных улицах.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Темный рыцарь: Возрождение легенды
Темный рыцарь: Возрождение легенды драма, триллер, боевик
2012, США / Великобритания
8.0
Темный рыцарь
Темный рыцарь драма, мистика, триллер, боевик
2008, США
8.0
Бэтмен: начало
Бэтмен: начало криминал, триллер, приключения, сказка, боевик
2005, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»?
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше