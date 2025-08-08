Сколько частей "Темного рыцаря" вышло?

Трилогия «Тёмный рыцарь» режиссёра Кристофера Нолана состоит из трёх фильмов. Сначала вышел «Бэтмен: Начало» (2005), где показано становление героя. Затем — «Тёмный рыцарь» (2008) с культовым образом Джокера в исполнении Хита Леджера. И завершает историю «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2012), в котором Бэтмен сталкивается с новым врагом, Бэйном. Всего — три части.
Ключевым персонажем трилогии выступил Брюс Уэйн, в раннем возрасте потерявший родителей. Поклявшись отомстить преступникам Готэма, которые лишили его семьи, во взрослом возрасте он обучился боевым искусствами. Вернувшись после обучения в город, он облачился в костюм Летучей мыши и принялся искоренять криминал на ночных улицах.
