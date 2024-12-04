Сколько частей "Ледникового периода" вышло?

Франшиза «Ледниковый период» включает шесть основных полнометражных анимационных фильмов, начиная с первого, вышедшего в 2002 году, и завершая фильмом «Ледниковый период: Приключения Бака» в 2022 году. Также существуют несколько короткометражек и телевизионных спин-оффов, включая сюжеты, посвящённые любимому многими персонажу — саблезубой белке Скрату. Серия создана студией Blue Sky Studios и повествует о приключениях доисторических животных, столкнувшихся с изменениями окружающего мира.
Центральными героями стали мамонт Манфред, ленивец Сид, саблезубый тигр Диего и, позже, мамонтиха Элли с их дочерью Персик. Каждая часть предлагает новые вызовы, будь то глобальное потепление, дрейф континентов или угрозы космического масштаба. Все фильмы выделяются ярким юмором, семейными темами и необычными приключениями, которые сделали франшизу одной из самых успешных в истории анимации.
Авторизация по e-mail