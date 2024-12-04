Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько частей "Ледникового периода" вышло?

Сколько частей "Ледникового периода" вышло?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 4 декабря 2024 Дата обновления ответа: 4 декабря 2024

Франшиза «Ледниковый период» включает шесть основных полнометражных анимационных фильмов, начиная с первого, вышедшего в 2002 году, и завершая фильмом «Ледниковый период: Приключения Бака» в 2022 году. Также существуют несколько короткометражек и телевизионных спин-оффов, включая сюжеты, посвящённые любимому многими персонажу — саблезубой белке Скрату. Серия создана студией Blue Sky Studios и повествует о приключениях доисторических животных, столкнувшихся с изменениями окружающего мира.

Центральными героями стали мамонт Манфред, ленивец Сид, саблезубый тигр Диего и, позже, мамонтиха Элли с их дочерью Персик. Каждая часть предлагает новые вызовы, будь то глобальное потепление, дрейф континентов или угрозы космического масштаба. Все фильмы выделяются ярким юмором, семейными темами и необычными приключениями, которые сделали франшизу одной из самых успешных в истории анимации.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ледниковый период
Ледниковый период комедия, приключения, анимация, семейный
2002, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
Виноват не сценарий, а Ниляй: 3 актрисы из «Клюквенного щербета», которые ушли из проекта из-за Фейзы Дживилек
Всего 32% на RT у фантастики с Сигурни Уивер и Хью Джекманом: но дело не в том, что фильм плохой — многие просто не поняли вот чего
Темные очки в «Матрице» носили не все: почему Архитектор и Оракул обходились без них
Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда
«Муха укусила»: тест на знание цитат Мягкова - угадайте по одной фразе (в этот раз без «Иронии»)
Ничего не планируйте на 27-29 ноября: стриминги подарят сразу 6 мощных премьер – от отечественного «Дандадана» до комедии с Мадяновым
Худших «Трех мушкетеров» сняли в России, лучших – далеко не в СССР: в топ-10 экранизаций Дюма есть даже дорама, но нет Боярского
Опять «триста тридцать пять»: всю «глубину глубин» этой шутки из фильма ДМБ понимают лишь знатоки российских законов – вы из таких?
Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали
«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите
«Я понял, что я мазохист»: говорили зрители в ожидании 3-х детективов с оценкой 7.9+ – но вам повезло, уже можете посмотреть залпом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше