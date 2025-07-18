Меню
Сколько частей "Детей шпионов" вышло?

Сколько частей "Детей шпионов" вышло?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 18 июля 2025

«Детей шпионов» - кинофраншиза, стартовавшая в 2001 году. С тех пор на экраны вышло пять фильмов. Помимо первой части зрителям показали «Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд», «Дети шпионов 3: Игра окончена», «Дети шпионов 4D» и «Дети шпионов: Армагеддон».

Напомним оригинальный сюжет. Два топовых шпиона — Грегорио Кортес и Ингрид — получили задание ликвидировать друг друга, но вместо этого влюбились и ушли из профессии. Спустя годы их покой нарушен: бывшие коллеги таинственно исчезают. Пришлось вернуться в игру, но злодей похитил Кортесов. Теперь только их дети, вооружившись навороченными шпионскими гаджетами родителей, смогут спасти семью и раскрыть заговор.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дети-шпионы
Дети-шпионы семейный
2025, Россия
4.0
Дети шпионов: Армагеддон
Дети шпионов: Армагеддон боевик, приключения, комедия
2023, США
4.0
Дети шпионов в 4D
Дети шпионов в 4D фантастика, приключения, семейный, боевик, комедия
2011, США
5.0
Дети шпионов 3-D: Игра окончена
Дети шпионов 3-D: Игра окончена сказка, боевик, фантастика, комедия, приключения, семейный
2003, США
5.0
Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд
Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд семейный, комедия, приключения
2002, США
6.0
