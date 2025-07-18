Сколько частей "Детей шпионов" вышло?

«Детей шпионов» - кинофраншиза, стартовавшая в 2001 году. С тех пор на экраны вышло пять фильмов. Помимо первой части зрителям показали «Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд», «Дети шпионов 3: Игра окончена», «Дети шпионов 4D» и «Дети шпионов: Армагеддон».
Напомним оригинальный сюжет. Два топовых шпиона — Грегорио Кортес и Ингрид — получили задание ликвидировать друг друга, но вместо этого влюбились и ушли из профессии. Спустя годы их покой нарушен: бывшие коллеги таинственно исчезают. Пришлось вернуться в игру, но злодей похитил Кортесов. Теперь только их дети, вооружившись навороченными шпионскими гаджетами родителей, смогут спасти семью и раскрыть заговор.
