Сколько блюд из картошки приготовила Тося в фильме «Девчата»?

Неизвестно, сколько блюд из картофеля приготовила Тося в фильме, но в диалоге с рабочими из бригады лесорубов она упомянула пятнадцать наименований. Помимо жареной картошки и пюре, героиня назвала картофельные оладьи, тушеный картофель с черносливом, картофель фри и другие блюда. Кстати, съемки сцены, где Тося приносит рабочим кастрюлю борща, проходили на Урале при температуре минус тридцать градусов. Николай Рыбников, сыгравший в фильме роль Ильи Ковригина, настолько вошел в образ, что позабыл про мороз и облизал алюминиевую ложку. Разумеется, она сразу же прилипла к губам актера.
К счастью, ситуация разрешилась быстро и благополучно, Рыбникову даже не потребовалась помощь врача.
