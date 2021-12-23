Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько блюд из картошки приготовила Тося в фильме «Девчата»?

Елена Королева 23 декабря 2021 Дата обновления: 23 декабря 2021
Наш ответ:

Неизвестно, сколько блюд из картофеля приготовила Тося в фильме, но в диалоге с рабочими из бригады лесорубов она упомянула пятнадцать наименований. Помимо жареной картошки и пюре, героиня назвала картофельные оладьи, тушеный картофель с черносливом, картофель фри и другие блюда. Кстати, съемки сцены, где Тося приносит рабочим кастрюлю борща, проходили на Урале при температуре минус тридцать градусов. Николай Рыбников, сыгравший в фильме роль Ильи Ковригина, настолько вошел в образ, что позабыл про мороз и облизал алюминиевую ложку. Разумеется, она сразу же прилипла к губам актера.

К счастью, ситуация разрешилась быстро и благополучно, Рыбникову даже не потребовалась помощь врача.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Девчата
Девчата мелодрама, комедия
1961, СССР
8.0
