Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Про кого снят фильм «Большой»?

Про кого снят фильм «Большой»?

Задаёт вопрос: Почемучка
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 29 июня 2017
Фильм «Большой» (2017) снят про балерин легендарного Большого театра; главные героини – юная талантливая танцовщица Юля из маленького шахтерского городка, бывший артист балета Потоцкий и преподавательница «Большого» Галина Михайловна Белецкая.
