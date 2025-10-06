Оповещения от Киноафиши
Про кого фильм "Первый на Олимпе"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 6 октября 2025 Дата обновления ответа: 6 октября 2025

«Первый на Олимпе» – российский художественный фильм в жанре спортивной драмы, кинотеатральная премьера которого намечена на 9 октября 2025 года.

Про кого фильм «Первый на Олимпе»

Центральной фигурой повествования выступает поистине легендарная личность – Юрий Тюкалов. Его имя навсегда вписано в историю отечественного спорта как двукратного олимпийского чемпиона и многократного победителя престижных континентальных соревнований по академической гребле. Однако его дарование не ограничилось спортивными аренами: он проявил себя как талантливый заслуженный тренер Советского Союза, а также как художник и архитектор. Начало его звездного пути было поистине триумфальным: победа на летних Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки стала сенсацией. Мало того, что молодой спортсмен завоевал золотую медаль, так он ещё и был удостоен высшей награды местного гребного клуба Финляндии, что подчеркивает масштаб его достижения.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Первый на Олимпе
Первый на Олимпе драма
2025, Россия
7.0
