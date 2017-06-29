Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Про кого фильм «Легенда 17»?

Про кого фильм «Легенда 17»?

Задаёт вопрос: Почемучка
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 29 июня 2017
В основу фильма «Легенда №17» с Данилой Козловским в главной роли легла история реального исторического персонажа – советского хоккеиста Валерия Харламова, игравшего за ЦСКА и сборную СССР. Харламов – двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира, дважды признававшийся лучшим хоккеистом СССР. Пик славы Харламова пришелся на конец шестидесятых и семидесятые годы XX века (спортсмен скончался в августе 1981 в возрасте всего лишь 33 лет в результате автомобильной катастрофы).
Легенда №17

Легенда №17
Легенда №17 биография, спорт
2012, Россия
