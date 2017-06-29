Про кого фильм «Легенда 17»?

В основу фильма «Легенда №17» с Данилой Козловским в главной роли легла история реального исторического персонажа – советского хоккеиста Валерия Харламова, игравшего за ЦСКА и сборную СССР. Харламов – двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира, дважды признававшийся лучшим хоккеистом СССР. Пик славы Харламова пришелся на конец шестидесятых и семидесятые годы XX века (спортсмен скончался в августе 1981 в возрасте всего лишь 33 лет в результате автомобильной катастрофы).
Авторизация по e-mail