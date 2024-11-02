Про кого фильм «Федя. Народный футболист»?

«Федя. Народный футболист» — российский спортивный байопик, вышедший в прокат 31 октября 2024 года. Фильм повествует о жизни и карьере легенды футбольного клуба «Спартак» (Москва) Федоре Черенкове (1959–2014). Кроме того, Черенков провел более 30 матчей за сборную СССР. Черенков присоединился к «Спартаку» еще в 1971 году в возрасте 12 лет. Сначала он выступал за детские и юношеские команды. В 1977 году, когда Черенкову было 18, его приметили тренеры основной команды. В дальнейшем многообещающий игрок стремительно ворвался во взрослый футбол. Однако путь Черенкова не был лишен и неудач. Несмотря на это, он остался в истории в качестве одной из главных звезд своего поколения. По окончании карьеры игрока Черенков стал главным тренером «Спартака».