Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Про кого фильм «Федя. Народный футболист»?

Про кого фильм «Федя. Народный футболист»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 2 ноября 2024 Дата обновления ответа: 2 ноября 2024

«Федя. Народный футболист» — российский спортивный байопик, вышедший в прокат 31 октября 2024 года. Фильм повествует о жизни и карьере легенды футбольного клуба «Спартак» (Москва) Федоре Черенкове (1959–2014). Кроме того, Черенков провел более 30 матчей за сборную СССР. Черенков присоединился к «Спартаку» еще в 1971 году в возрасте 12 лет. Сначала он выступал за детские и юношеские команды. В 1977 году, когда Черенкову было 18, его приметили тренеры основной команды. В дальнейшем многообещающий игрок стремительно ворвался во взрослый футбол. Однако путь Черенкова не был лишен и неудач. Несмотря на это, он остался в истории в качестве одной из главных звезд своего поколения. По окончании карьеры игрока Черенков стал главным тренером «Спартака».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Федя. Народный футболист
Федя. Народный футболист спорт, драма, биография
2024, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
Триквел «Крестного отца» тоже мог быть шедевром, если бы не ошибка в кастинге: фанаты винят в провале эту звезду
Роботы, полеты в космос и криосон: в Сети определили, в каком году происходят события «Интерстеллара» — осталось не так уж и долго
Толкин прямо называл виновника смерти Голлума в «Возвращении короля»: это имя он указал в письме №246
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали
Опять «триста тридцать пять»: всю «глубину глубин» этой шутки из фильма ДМБ понимают лишь знатоки российских законов – вы из таких?
Похоронила мужа, а вскоре и сына: судьбе роковой блондинки из «Бриллиантовой руки» не позавидуешь – цена славы оказалась слишком высока
Ничего не планируйте на 27-29 ноября: стриминги подарят сразу 6 мощных премьер – от отечественного «Дандадана» до комедии с Мадяновым
«Я понял, что я мазохист»: говорили зрители в ожидании 3-х детективов с оценкой 7.9+ – но вам повезло, уже можете посмотреть залпом
«Муха укусила»: тест на знание цитат Мягкова - угадайте по одной фразе (в этот раз без «Иронии»)
«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше