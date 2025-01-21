Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Помогите вспомнить название фильма. Парень со своей девушкой приезжает в дом к родителям. Все сидят за столом, через окно начинается стрельба. Бандиты в масках животных. Девушка этого парня- бойскаут (не знаю как правильно женского рода). Помню кадр, где она прибивала гвозди на доску и разместила под окном в доме. Короче, всех у била и выяснилось в конце, что это ее парень нанял бандитов убить его семью из-за денег. Как-то так.... Буду благодарна за подсказку

Помогите вспомнить название фильма. Парень со своей девушкой приезжает в дом к родителям. Все сидят за столом, через окно начинается стрельба. Бандиты в масках животных. Девушка этого парня- бойскаут (не знаю как правильно женского рода). Помню кадр, где она прибивала гвозди на доску и разместила под окном в доме. Короче, всех у била и выяснилось в конце, что это ее парень нанял бандитов убить его семью из-за денег. Как-то так.... Буду благодарна за подсказку

tuta330 21 января 2025 Дата обновления: 21 января 2025
В настоящий момент готовится ответ на этот вопрос.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше