Парень со своей девушкой приезжает в дом к родителям. Все сидят за столом, через окно начинается стрельба. Бандиты в масках животных. Девушка этого парня- бойскаут (не знаю как правильно женского рода). Помню кадр, где она прибивала гвозди на доску и разместила под окном в доме. Короче, всех у била и выяснилось в конце, что это ее парень нанял бандитов убить его семью из-за денег. Как-то так....
Буду благодарна за подсказку
Помогите вспомнить название фильма.
