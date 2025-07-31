Помогите вспомнить фильм Помню отрывками, так как начала смотреть только с середины фильма, +смотрела году так 2019. Девушка сидит на стуле, на неё что то накинули, а потом она подлетает на этом стуле резко, после чего приземляется. Так же был момент где эта же (вроде) девушка кашляла кровью Так же этот фильм, вроде бы, основан на реальных событиях

«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах

С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона

4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы

«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву

Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю

Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу

У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать

«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel

20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор

«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям