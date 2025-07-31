Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Помогите вспомнить фильм Помню отрывками, так как начала смотреть только с середины фильма, +смотрела году так 2019. Девушка сидит на стуле, на неё что то накинули, а потом она подлетает на этом стуле резко, после чего приземляется. Так же был момент где эта же (вроде) девушка кашляла кровью Так же этот фильм, вроде бы, основан на реальных событиях

Нинникс Нин 31 июля 2025 Дата обновления: 31 июля 2025
В настоящий момент готовится ответ на этот вопрос.
