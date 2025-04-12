Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Помогите, пожалуйста, найти фильм в котором в начале фильма девушка запускает машинку на пульте управления в вентиляционной шахте отеля для того чтобы передать секретный диск, но ее перехватывает другой злоумышленник (Или хакер). Фильм снят между 1999-м и 2007-м, его еще по первому каналу показывали. Уже месяц мучаюсь, не могу найти. Буду безмерно благодарен!

Op Zoo 12 апреля 2025 Дата обновления: 12 апреля 2025
В настоящий момент готовится ответ на этот вопрос.
