КиноафишаСпроси КиноафишуФильмыПомогите, пожалуйста, найти фильм в котором в начале фильма девушка запускает машинку на пульте управления в вентиляционной шахте отеля для того чтобы передать секретный диск, но ее перехватывает другой злоумышленник (Или хакер). Фильм снят между 1999-м и 2007-м, его еще по первому каналу показывали.
Уже месяц мучаюсь, не могу найти. Буду безмерно благодарен!
Помогите, пожалуйста, найти фильм в котором в начале фильма девушка запускает машинку на пульте управления в вентиляционной шахте отеля для того чтобы передать секретный диск, но ее перехватывает другой злоумышленник (Или хакер). Фильм снят между 1999-м и 2007-м, его еще по первому каналу показывали.
Уже месяц мучаюсь, не могу найти. Буду безмерно благодарен!
Авторизация по e-mail