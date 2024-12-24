Почему Волан-де-Морт доверял Снейпу?

Меню
Олег Скрынько 24 декабря 2024 Дата обновления: 24 декабря 2024
Наш ответ:

Снейп нарушил клятву и стал причиной гибели Лили. Он терпел угрозы и жестокость со стороны Волан-де-Морта, тот, в свою очередь, знал, что Северус многие годы работал на Дамблдора и мог быть ему предан. Его неоднократно предупреждали о возможном предательстве Снейпа.

Однако, несмотря на все предупреждения, Темный Лорд продолжал доверять ему, считая Снейпа своим союзником.

Северус обладал удивительным даром: с одной стороны его подозревали как предателя, с другой — те, кто решал, всегда оказывались на его стороне.

Снейп был мастером окклюменции, что позволяло ему скрывать свои мысли от тех, кто владел Легилименцией, искусством чтения мыслей. Как Дамблдор, так и Волан-де-Морт были искусными практиками этого навыка.

Когда Темный Лорд вернулся к жизни, Дамблдор вновь попросил Снейпа вернуться в ряды Пожирателей Смерти и продолжить свою шпионскую работу. Снейп мог успешно выполнять эту миссию благодаря своей способности скрывать свои мысли. Он мог оправдать свои действия тем, что пытался поддерживать хорошие отношения с Дамблдором, пока ждал возвращения своего хозяина.

В фильмах это не упоминается, но в одной из книг есть момент, когда Беллатриса Лестрейндж сомневается в лояльности Снейпа. В ответ он говорит, что если бы Темный Лорд доверял ему, а не Квирреллу, то он возродился бы гораздо раньше.

Скоро после возрождения Волан-де-Морта, Снейп сам явился к нему. И не с пустыми руками. Он признался в своей верности и рассказал о действиях Дамблдора, хотя конкретные подробности не уточняются, но информация явно была признана важной.

Этот разговор о Лили убедил Волан-де-Морта, что Снейп не имеет скрытых намерений. Важные сведения и уверенность в том, что главный камень преткновения — любовь к Лили — не представляет угрозы, ослабили бдительность Темного Лорда. Ведь для Волан-де-Морта понятие настоящей любви и преданности было чуждым.

Но вот на сцену выходит второй момент. Признавшись Темному Лорду в отсутствии обиды, Снейп, вероятно, чтобы обезопасить себя, тут же начал критиковать Дамблдора. Темный Лорд, движимый ненавистью к своему бывшему противнику, возможно, воспринял это как достаточное оправдание.

Наконец, есть третий момент, который наверняка развеял последние сомнения.

Снейп проявил себя как отличный маг и шпион. Он был выдающимся зельеваром, хорошо знал темные искусства и мастерски создавал опасные заклинания. Его полезность для Темного Лорда была очевидной.
 

