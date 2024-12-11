Почему в фильме «Один дома 3» нет Кевина и как зовут нового мальчика?

«Один дома 3» — семейная комедия, вышедшая в 1998 году. Изначально этот фильм должен был стать продолжением истории Кевина Маккаллистера из двух первых частей — Джон Хьюз начал писать сценарий еще во время съемок «Одного дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Согласно изначальной задумке, в триквеле Кевин должен был предстать подростком. Этот план был отвергнут, поскольку Маколей Калкин решил приостановить съемки в кино. Тогда Хьюз решил сделать главным героем третьей части Фаулера, кузена Кевина — его ранее сыграл Киран Калкин. Эта идея тоже не была реализована из-за того, что от съемок отказались Джо Пеши и Дэниел Стерн, сыгравшие бандитов Гарри и Марва соответственно. Кроме того, Киран Калкин не был уверен, что сможет повторить успех своего брата Маколея. В конце концов Хьюз разработал историю с совершенно новыми персонажами. Главный герой «Одного дома 3» — 8-летний Алекс Прюит.
