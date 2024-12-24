Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Почему Уизли предатели крови?

Почему Уизли предатели крови?

Олег Скрынько 24 декабря 2024 Дата обновления: 24 декабря 2024
Наш ответ:

Уизли были названы "предателями крови" из-за своей позиции в отношении магглов и магглорожденных волшебников, что противоречило традиционным убеждениям чистокровных семей. В магическом обществе существовало сильно выраженное разделение на чистокровных и магглорожденных, где чистокровные семьи часто считали себя высшей кастой и презирали магглов и полукровок.

Почему Кричер называет Рона предателем крови?

  • Артур Уизли и его взгляды

Артур Уизли, будучи представителем семьи Уизли, открыто выражал свою поддержку магглорожденным и магглам. Он был единственным среди многих чистокровных, кто работал в Министерстве магии и проявлял большой интерес к магглам, их культуре и технологиям. Его убеждения, что магглорожденные волшебники могут занимать важные посты и быть равными чистокровным, шли вразрез с традиционными представлениями, в частности с мнением таких семей, как Малфои.

  • Непонимание и враждебность

В магическом мире, особенно среди семей, придерживающихся принципов чистоты крови, такие идеи воспринимались как угроза. Многие чистокровные, включая Люциуса Малфоя, считали, что доверие магглам и равенство магглорожденных с чистокровными может разрушить существующий порядок. Маги когда-то страдали от преследований магглов, и поэтому многие из чистокровных семей не могли простить магглам того, что они когда-то заставили волшебников скрываться.

  • Артур как символ изменений

Артур Уизли, своим поведением и работой, стал символом изменения взглядов в магическом обществе. Его открытая поддержка магглов и готовность признать магглорожденных равными, даже несмотря на то что это противоречило традициям, сделала его и его семью объектом ненависти для многих чистокровных. Для них Уизли стали предателями, нарушившими кодекс чистокровности.

Уизли были восприняты как предатели крови из-за своих убеждений, которые шли вразрез с устоями чистокровных семей и их страхом перед возможным слиянием двух миров: магического и немагического.
 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Руперт Гринт
Руперт Гринт
Rupert Grint
Оливер Фелпс
Oliver Phelps
Джеймс Фелпс
James Phelps
Бонни Райт
Бонни Райт
Bonnie Wright
Джули Уолтерс
Джули Уолтерс
Julie Walters
Крис Рэнкин
Chris Rankin
Марк Уильямс
Марк Уильямс
Mark Williams

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2011, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2010, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
Гарри Поттер и Принц-Полукровка фэнтези, семейный, приключения
2008, Великобритания / США
7.0
Гарри Поттер и Орден Феникса
Гарри Поттер и Орден Феникса сказка, семейный, драма, приключения
2007, Великобритания / США
7.0
Гарри Поттер и узник Азкабана
Гарри Поттер и узник Азкабана приключения, семейный, фэнтези
2004, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Тайная Комната
Гарри Поттер и Тайная Комната мистика, приключения, сказка, семейный
2002, США / Великобритания / Германия
8.0
Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и философский камень приключения, семейный, сказка
2001, Великобритания / США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше