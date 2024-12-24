Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Почему Уизли бедные?

Почему Уизли бедные?

Олег Скрынько 24 декабря 2024 Дата обновления: 24 декабря 2024
Наш ответ:

Семья Уизли, несмотря на свою бедность, считается одной из самых любящих и дружных в волшебном мире. Причин, по которым они сталкивались с финансовыми трудностями, несколько:

1. Большое количество детей

Семья Уизли состоит из девяти человек, включая родителей и семерых детей. В такой большой семье расходы на образование, одежду, книги, палочки, метлы и другие вещи значительно возрастают. Семья должна была поддерживать своих детей в Хогвартсе, а также обеспечивать их нужды, что становилось финансовым бременем для родителей.

2. Низкий доход Артура Уизли

Артур Уизли работал в Министерстве магии, но его должность в отделе неправильного использования маггловских артефактов не была высокооплачиваемой. Хотя работа в Министерстве магии гарантировала стабильный доход, зарплата на низших уровнях, особенно в такой специфической области, как его отдел, была недостаточной для большой семьи. В результате он был единственным кормильцем в доме до того, как старшие дети начали работать.

3. Профессиональные особенности детей

Хотя Билл и Чарли начали работать и помогали семье, их профессии не всегда обеспечивали стабильный и высокий доход. Чарли занимался исследованиями драконов, что было интересной, но малоприбыльной работой. Билл, работая банкиром в Гринготтсе, вероятно, получал хорошую зарплату, но неизвестно, сколько именно денег он передавал семье после того, как переехал. Остальные дети также начинали свою карьеру не сразу и в молодом возрасте, что снижало общий доход семьи в те годы, когда они были моложе.

4. Необычные взгляды и ценности

Важно отметить, что, несмотря на финансовые трудности, семья Уизли не переживала по этому поводу. Вопреки общественным стандартам богатства, они были известны своей добротой, поддержкой друг друга и готовностью помогать нуждающимся. Семья Уизли предпочитала ценности семьи и любви перед материальным благосостоянием, что, возможно, также играло роль в их финансовой нестабильности.


Бедность Уизли объясняется совокупностью факторов, включая большие расходы на содержание большой семьи, умеренный доход Артура Уизли и особенности профессий старших детей. Однако несмотря на финансовые трудности, они оставались счастливыми и крепко сплоченными, что делает их одну из самых любимых семей в серии.
 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Руперт Гринт
Руперт Гринт
Rupert Grint
Бонни Райт
Бонни Райт
Bonnie Wright
Марк Уильямс
Марк Уильямс
Mark Williams
Крис Рэнкин
Chris Rankin
Джули Уолтерс
Джули Уолтерс
Julie Walters
Оливер Фелпс
Oliver Phelps
Джеймс Фелпс
James Phelps

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2011, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2010, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
Гарри Поттер и Принц-Полукровка фэнтези, семейный, приключения
2008, Великобритания / США
7.0
Гарри Поттер и Орден Феникса
Гарри Поттер и Орден Феникса сказка, семейный, драма, приключения
2007, Великобритания / США
7.0
Гарри Поттер и кубок огня
Гарри Поттер и кубок огня семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка
2005, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и узник Азкабана
Гарри Поттер и узник Азкабана приключения, семейный, фэнтези
2004, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Тайная Комната
Гарри Поттер и Тайная Комната мистика, приключения, сказка, семейный
2002, США / Великобритания / Германия
8.0
Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и философский камень приключения, семейный, сказка
2001, Великобритания / США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше