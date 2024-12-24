Меню
Почему Снег, а не Снейп?

Почему Снег, а не Снейп?

Олег Скрынько 24 декабря 2024
Наш ответ:

Перевод имени Северуса Снейпа вызывает множество споров, потому что оригинальное имя обладает многослойным значением, которое сложно передать в других языках. Вот почему оно было адаптировано по-разному в разных переводах.

Почему Северус Снегг?

В русском переводе издательства «Росмэн» имя Snape превратили в Снегг. Причины этого выбора не были официально объяснены, но можно предположить:

  • Ассоциация с севером и холодом. Имя Severus намекает на строгость, суровость и холодность. Снег — естественный символ этих качеств.
  • Легкость произношения. "Снегг" звучит на русском языке плавно и легко запоминается.
  • Эмоциональная окраска. Слово "снег" вызывает ассоциации с холодностью, что хорошо описывает характер профессора.

Альтернативные переводы имени Снейпа

  • «Злотеус Злей» от Марии Спивак стал объектом критики.

Имя чрезмерно упрощает характер героя, превращая его в карикатурного злодея. Это противоречит глубине образа Снейпа, который является сложным и многогранным персонажем.

  • Фанатские переводы, например, от Potter's Army, оставляют оригинальное имя Снейп.

Это подход максимально сохраняет задумку автора.

Переводы имени Снейпа в других странах

Переводчики по всему миру экспериментировали с именем Снейпа:

  • Италия: Северус Питон — намек на созвучие "snape/snake" (змея).
  • Венгрия: Перселус Питон — добавлена связь с алхимиком Парацельсом.
  • Словения: Робаус Раус — придуманы имена, ассоциирующиеся с твердостью и борьбой.
  • Норвегия: Северус Слур — отсылка к хитрости и двойственности персонажа.
  • Финляндия: Северус Калкарос — использовано слово для обозначения гремучей змеи.
  • Франция: Северус Роге — слово с французским корнем, означающее "высокомерный" и "резкий".


Каждый перевод адаптирует имя так, чтобы подчеркнуть характер героя и сделать его ближе к местной культуре. Перевод «Снегг» может показаться далеким от оригинала, но он стремится отразить холодность и суровость Северуса. Однако имя Снейп в фанатских переводах или оригинале остается наиболее точным выбором для сохранения авторской задумки.
 

