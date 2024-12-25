Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Почему Сергея Светлакова и Ивана Урганта нет в Елках?

Почему Сергея Светлакова и Ивана Урганта нет в Елках?

Олег Скрынько 25 декабря 2024 Дата обновления: 25 декабря 2024
Наш ответ:

Почему в Елках 9 другие актеры? Сценарист Евгений Кулик объяснил отсутствие Сергея Светлакова и Ивана Урганта в новой части фильма «Елки». По его словам, истории для главных героев прошлого цикла решили не писать, так как стиль кинокомедии изменился. Теперь сценарий требует более объемной игры, которую, по мнению авторов, могут обеспечить только профессиональные актеры. Кулик отметил, что Ургант сам неоднократно говорил, что не считает себя профессиональным актером, а его максимум — это легкие новогодние комедии.

Решение о смене состава принималось еще на этапе сценарной подготовки. Сценарист заявил, что привычный дуэт Урганта и Светлакова сложно представить вне комедийной связки, а писать историю для одного Сергея выглядело бы странно. По словам Кулика, новый формат предполагает чуть более глубокие и многослойные сюжеты.

В свою очередь, Светлаков рассказал, что не планировал уходить из проекта, и это было вовсе не их решением. Иван Ургант же отметил, что посоветовался с коллегами Дмитрием Нагиевым и Сергеем Светлаковым, и они вместе приняли решение «взять паузу на две-три серии».

Несмотря на изменения в составе, название фильма решили сохранить, чтобы продолжить традицию и удержать зрительскую аудиторию.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Елки 9
Елки 9 комедия
2022, Россия
4.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше