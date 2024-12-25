Почему Сергея Светлакова и Ивана Урганта нет в Елках?

Наш ответ:

Почему в Елках 9 другие актеры? Сценарист Евгений Кулик объяснил отсутствие Сергея Светлакова и Ивана Урганта в новой части фильма «Елки». По его словам, истории для главных героев прошлого цикла решили не писать, так как стиль кинокомедии изменился. Теперь сценарий требует более объемной игры, которую, по мнению авторов, могут обеспечить только профессиональные актеры. Кулик отметил, что Ургант сам неоднократно говорил, что не считает себя профессиональным актером, а его максимум — это легкие новогодние комедии.

Решение о смене состава принималось еще на этапе сценарной подготовки. Сценарист заявил, что привычный дуэт Урганта и Светлакова сложно представить вне комедийной связки, а писать историю для одного Сергея выглядело бы странно. По словам Кулика, новый формат предполагает чуть более глубокие и многослойные сюжеты.

В свою очередь, Светлаков рассказал, что не планировал уходить из проекта, и это было вовсе не их решением. Иван Ургант же отметил, что посоветовался с коллегами Дмитрием Нагиевым и Сергеем Светлаковым, и они вместе приняли решение «взять паузу на две-три серии».

Несмотря на изменения в составе, название фильма решили сохранить, чтобы продолжить традицию и удержать зрительскую аудиторию.