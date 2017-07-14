Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Почему Росомаху убили в фильме «Логан»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Как рассказал в одном из интервью режиссер «Логана» Джеймс Мэнголд, решение убить Росомаху было принято обоюдно – и им, и Хью Джекманом, который после 17 лет съемок в франшизе «Люди Икс» решил попрощаться с ролью Росомахи. «Мне кажется, с самого начала нам обоим было ясно, что именно так следует закончить эту историю», рассказывает режиссер, подчеркивая, что и студия 20th Century Fox это решение поддержала. «Думаю, все понимали, что, так или иначе, мы подошли к концу истории этого важнейшего персонажа, и мы хотели преподнести финал как можно более интересным образом».

Трейлер фильма «Логан» на русском языке:

Логан
Логан боевик, фантастика
2017, США
8.0
