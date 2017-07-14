Меню
Почему Росомаха не регенерирует в фильме «Логан»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Прожив на Земле больше столетия, Росомаха пережил многое, но ни один из его врагов не сумел его убить – благодаря тому, что основная способность Логана – это регенерация. Однако в фильме «Логан» Росомаха не регенерирует – и режиссер Джеймс Мэнголд в одном из интервью объяснил, почему.

«Работая над этим фильмом, мы не хотели следовать традиции. Чтобы показать другого Логана, снять фильм о Росомахе в другой тональности, мы не могли придерживаться всех тех традиций, что были установлены прошлыми фильмами – иначе мы оказались бы в ловушке тех решений, что были приняты до нас. Поэтому мы подвергли сомнению сам факт регенерации Логаном. Мы представили, что, когда он был моложе, регенерация работала на полную – но с возрастом, когда Росомаха становится все старше, его регенерирующие способности ослабевают».

Иными словами, Джеймс Мэнголд, придумывая сюжет для «Логана», просто предложил фанатам взять на веру тот факт, что с возрастом регенерирующая способность Росомахи ослабла – не объясняя каких-то специфических причин.

Трейлер фильма «Логан» на русском языке:

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Логан
Логан боевик, фантастика
2017, США
8.0
