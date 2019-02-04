Меню
Фильмы
Почему нет 3д фильмов?
Почему нет 3д фильмов?
strakha2307
4 февраля 2019
4 февраля 2019
Наш ответ:
Добрый день! Уточните город и кинотеатр, пожалуйста.
Дениса Копанев
8 сентября 2023, 20:49
Здравствуйте! Почему в Краснодаре сейчас нет ни единого фильма для показа в кино с технологией 3D? Все фильмы на данный момент показывают только в 2D, с чем это связано?
8 сентября 2023, 20:49
0
0
Ответить
Игнат Иванов
11 января 2024, 12:18
в ответ на сообщение
Дениса Копанев от 8 сентября 2023, 20:49
Качайте из интернета 3D фильмы и смотрите дома.
11 января 2024, 12:18
0
0
Ответить
