Почему название фильма «Громовержцы*» со звездочкой?

Олег Скрынько 27 мая 2025 Дата обновления: 27 мая 2025
Наш ответ:

«Громовержцы*» — супергеройский фильм, входящий в киновселенную Marvel. Премьера состоялась 22 апреля 2025 года. В центре сюжета — группа персонажей, многие из которых знакомы зрителям по предыдущим проектам в рамках MCU. Эти герои-неудачники с подмоченной репутацией вынуждены объединиться для выполнения ответственной миссии, поскольку настоящие супергерои ныне недоступны. Проявив себя с лучшей стороны, эта команда начинает именовать себя Новыми мстителями. Именно этим объясняется наличие звездочки в названии фильма — это сноска, означающая «Новые мстители».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Громовержцы*
Громовержцы* боевик, приключения, фантастика
2025, США
7.0
