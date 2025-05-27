Почему название фильма «Громовержцы*» со звездочкой?

«Громовержцы*» — супергеройский фильм, входящий в киновселенную Marvel. Премьера состоялась 22 апреля 2025 года. В центре сюжета — группа персонажей, многие из которых знакомы зрителям по предыдущим проектам в рамках MCU. Эти герои-неудачники с подмоченной репутацией вынуждены объединиться для выполнения ответственной миссии, поскольку настоящие супергерои ныне недоступны. Проявив себя с лучшей стороны, эта команда начинает именовать себя Новыми мстителями. Именно этим объясняется наличие звездочки в названии фильма — это сноска, означающая «Новые мстители».
