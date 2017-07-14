Почему мутанты вымерли в фильме «Логан»?

Наш ответ:

В 2029 году, когда разворачивается действие «Логана», на Земле практически не осталось мутантов, и создатели фильма прямого ответа на вопрос, почему мутанты вымерли, не дают, ограничиваясь лишь намеками.

В комиксах «Старик Логан», на которых частично основан фильм «Логан», именно Росомаха ответственен за смерть своих братьев-мутантов: защищая школу Ксавье от атаки, он устроил кровавую бойню, а затем выяснилось, что атака была иллюзией, созданной суперзлодеем Мистерио – и на самом деле Росомаха убивал не врагов, а своих же друзей и подопечных. В самом фильме, однако, мутанты вымерли по другой причине – за их смерть ответственен не Логан, а Чарльз Ксавье, страдающий от слабоумия и в одном из припадков уничтоживший мутантов. В «Логане» в одной из сцен показывают, что способен сотворить с окружающими впадающий в безумие Ксавье – и, видимо, нечто похожее и случилось с мутантами, хотя режиссер «Логана» Джеймс Мэнголд в итоге отказался от идеи снять сцену смерти мутантов.

Трейлер фильма «Логан» на русском языке: