Почему Козельск прозвали злым городом?

Олег Скрынько 4 февраля 2025 Дата обновления: 4 февраля 2025
Наш ответ:

«Злой город» — российский исторический боевик, вышедший в прокат 30 января. События разворачиваются в 1238 году, когда огромная армия хана Батыя опустощала русские земли. В ходе своей захватнической кампании монголы осадили городок Козельск (ныне Калужская область). На протяжении двух месяцев войско Батыя не могло сломить отчаянное сопротивление Козельска. В итоге монголы все-таки захватили и сожгли город, но эта победа стоила им огромного урона, ведь в бою полегло множество воинов. Из-за этого Батый отдал приказ предать наименование Козельск забвению и вместо этого нарек это место «злым городом».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Злой город
Злой город боевик, драма, исторический
2025, Россия
7.0
