Почему Кевин Макаллистер остался Один дома?

Олег Скрынько 25 декабря 2024 Дата обновления: 25 декабря 2024
Наш ответ:

В фильме «Один дома» большая семья МакКалистеров собиралась на рождественские праздники в Париж. Однако из-за нескольких ошибок, связанных с пересчетом членов семьи, маленького Кевина забыли дома.

Первая ошибка произошла при подсчете пассажиров перед отправлением. Вместо Кевина был посчитан соседский мальчик, и все сели в фургоны, думая, что все дети на месте. Однако в реальности, из-за нечетного числа, один фургон должен был везти 9 человек, а другой — 8. Никто не заметил пропажу, так как каждый думал, что в другом фургоне есть все дети.

Дополнительная проблема возникла из-за выброшенного билета. Во время семейного ужина, когда Кевин и его брат Базз устроили хаос с пиццей, отец случайно выбросил билет Кевина вместе с мусором. Это объясняет, почему в аэропорту никто не заметил, что мальчика нет: отсутствовал не только Кевин, но и его билет.

Кроме того, из-за сбоя в электричестве будильник не сработал, и Кевин не был разбужен вовремя, что также сыграло свою роль в его оставлении дома.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке
Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке комедия, семейный, приключения
1992, США
7.0
Один дома
Один дома криминал, комедия, семейный
1990, США
8.0
