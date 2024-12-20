Меню
Почему Фред и Джордж не видели Питера Петтигрю?

Олег Скрынько 20 декабря 2024 Дата обновления: 20 декабря 2024
Наш ответ:

Передача Карты Мародёров Гарри Поттеру Фредом и Джорджем Уизли оказалась одним из ключевых событий в истории. Близнецы, будучи любителями проказ и безупречных выходов из сложных ситуаций, считали, что Гарри заслуживает владеть этим магическим артефактом, и вот почему:

Почему близнецы отдали карту Гарри?

  • Уважение к Гарри: Фред и Джордж знали о талантах и смелости Гарри. Они считали его достойным продолжить их «традицию» использования карты для исследования Хогвартса и избежания неприятностей.
  • Практическая помощь: Гарри часто сталкивался с опасными ситуациями, а Карта Мародёров могла помочь ему справляться с трудностями, включая попытки незаметно попасть в Хогсмид.
  • Отсутствие необходимости: К моменту передачи карты близнецы уже знали о большинстве тайных проходов и маршрутов в школе, и их потребность в карте уменьшилась.
  • Шуточный мотив: Близнецы могли счесть, что передать карту Гарри будет очередной забавной шуткой. Гарри, часто втянутый в приключения, выглядел подходящей "жертвой", которая оценит потенциал карты.

Почему близнецы не обратили внимание на Питера Петтигрю на карте?

Существует несколько объяснений:

  • Сложности восприятия имени Петтигрю.

Ошибочное предположение о сбое карты: Близнецы могли подумать, что появление имени "Питер Петтигрю" было ошибкой или дефектом карты. Они не знали историю анимагии Петтигрю, поэтому не могли связать имя с кем-либо значимым.
Крыса как объект: Имя «Питер Петтигрю» могло быть воспринято как старое имя Коросты, ранее принадлежавшего Перси. Это выглядело вполне логично, учитывая, что магические артефакты иногда сохраняют такие детали.

  • Отсутствие внимания к младшему брату.

Фред и Джордж, будучи увлечены своими проказами и проектами, вряд ли часто следили за перемещениями младшего брата. Они могли просто не заметить странное имя, появляющееся рядом с Роном.

  • Специфика карты.

Скрытие Мародёров: Существует теория, что Мародёры могли встроить в карту защиту, чтобы их имена или связанные с ними личности (например, Петтигрю) не отображались для тех, кто не знает, как правильно её использовать. Эта магия могла действовать избирательно.
Отсутствие знаний: Близнецы использовали карту для практических целей, но не обладали глубокими знаниями о её возможностях и точности, что позволяло не задумываться о её деталях.

Почему Гарри увидел Питера на карте в фильме?

Книга vs. фильм: В фильме Гарри действительно замечает имя Питера Петтигрю на карте, но в книге этого эпизода нет. Это киновольность, созданная для драматического эффекта и указания на то, что Питер жив. В литературной версии Гарри узнаёт о Питере лишь через Люпина, который использует карту, чтобы подтвердить присутствие Петтигрю.

Фред и Джордж отдали карту Гарри, видя в нём продолжателя своих проказливых традиций. А странности, связанные с отображением Питера Петтигрю, можно объяснить либо ошибками восприятия близнецами, либо магическими особенностями карты.
 

