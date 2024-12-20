Почему Фред и Джордж не видели Питера Петтигрю?

Передача Карты Мародёров Гарри Поттеру Фредом и Джорджем Уизли оказалась одним из ключевых событий в истории. Близнецы, будучи любителями проказ и безупречных выходов из сложных ситуаций, считали, что Гарри заслуживает владеть этим магическим артефактом, и вот почему:
Существует несколько объяснений:
Ошибочное предположение о сбое карты: Близнецы могли подумать, что появление имени "Питер Петтигрю" было ошибкой или дефектом карты. Они не знали историю анимагии Петтигрю, поэтому не могли связать имя с кем-либо значимым.
Крыса как объект: Имя «Питер Петтигрю» могло быть воспринято как старое имя Коросты, ранее принадлежавшего Перси. Это выглядело вполне логично, учитывая, что магические артефакты иногда сохраняют такие детали.
Фред и Джордж, будучи увлечены своими проказами и проектами, вряд ли часто следили за перемещениями младшего брата. Они могли просто не заметить странное имя, появляющееся рядом с Роном.
Скрытие Мародёров: Существует теория, что Мародёры могли встроить в карту защиту, чтобы их имена или связанные с ними личности (например, Петтигрю) не отображались для тех, кто не знает, как правильно её использовать. Эта магия могла действовать избирательно.
Отсутствие знаний: Близнецы использовали карту для практических целей, но не обладали глубокими знаниями о её возможностях и точности, что позволяло не задумываться о её деталях.
Книга vs. фильм: В фильме Гарри действительно замечает имя Питера Петтигрю на карте, но в книге этого эпизода нет. Это киновольность, созданная для драматического эффекта и указания на то, что Питер жив. В литературной версии Гарри узнаёт о Питере лишь через Люпина, который использует карту, чтобы подтвердить присутствие Петтигрю.
Фред и Джордж отдали карту Гарри, видя в нём продолжателя своих проказливых традиций. А странности, связанные с отображением Питера Петтигрю, можно объяснить либо ошибками восприятия близнецами, либо магическими особенностями карты.
