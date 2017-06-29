Почему фильмы снимают на зеленом фоне?

Зеленый фон во время съемок фильмов используется для того, чтобы впоследствии заменить его «нарисованными» на компьютере визуальными эффектами: однотонное зеленое полотно на стадии пост-продакшна превращается, например, в панораму города. Технически цвет фона может быть любым – серым, белым, черным или фиолетовым, но фильмы снимают именно на зеленом фоне, поскольку этот цвет ярче всего выделяется (то есть впоследствии его проще выделить и заменить другим цветом или изображением).
