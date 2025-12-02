Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Почему фильм "Пролетая над гнездом кукушки" так называется?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 2 декабря 2025 Дата обновления ответа: 2 декабря 2025

«Пролетая над гнездом кукушки» — настоящая классика мирового кинематографа, в основу которой лег одноименный роман писателя Кена Кизи.

О чем фильм:

Переведённый в психиатрическую клинику для оценки, преступник и бунтарь Рэндл Макмёрфи сталкивается с жёстким режимом, который навязывает властная старшая медсестра Милдред Рэтчед. Он бросает вызов её абсурдным правилам, стремясь внести в жизнь палаты анархию и веселье. Его непокорный дух вдохновляет других пациентов, вызывая решительное противодействие сестры, готовой подавить этот бунт.

Почему фильм «Пролетая над гнездом кукушки» так называется

Название фильма — ключевая метафора, взятая из детской считалки. На английском «гнездо кукушки» (cuckoo’s nest) — это жаргонное название психбольницы, а слово «кукушка» (cuckoo) означает «сумасшедший». Поэтому «пролететь над гнездом кукушки» символизирует переход в безумие, потерю рассудка. В фильме эта строчка отражает три возможных пути пациента в тоталитарной системе больницы: смириться и остаться в «гнезде», потерять рассудок, «пролетев» над ним, или, как Макмерфи, «улететь» за его пределы, разбив систему, что для него равносильно свободе.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

