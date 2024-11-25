Меню
Почему фильм «Операция "Ы"» так называется?

Почему фильм «Операция “Ы”» так называется?

Олег Скрынько 25 ноября 2024 Дата обновления: 25 ноября 2024
Наш ответ:

«Операция “Ы” и другие приключения Шурика» — знаменитая советская комедия, снятая Леонидом Гайдаем. Премьера состоялась в 1965 году. Картина состоит из нескольких новелл, а «Операция “Ы”» — последняя из них. Такое название объясняется по ходу развития действия. Когда Бывалый, Балбес и Трус договариваются о том, чтобы инсценировать ограбление торговой базы с ее руководителем Петуховым, они решают как-то обозначить это мероприятие. На ум Трусу приходит слово «операция», после чего Балбес добавляет: «Ы!»а Петухов спрашивает, почему именно «Ы», на что Балбес, оглянувшись по сторонам, отвечает: «Чтобы никто не догадался». Если же размышлять о том, почему Гайдай и сценаристы фильма выбрали для данной новеллы такое название, то нетрудно догадаться, что это шуточная пародия на шпионское кино, а также реальные военные операции, которые для конспирации получают причудливые кодовые наименования.

Операция "Ы" и другие приключения Шурика
Операция "Ы" и другие приключения Шурика комедия
1965, СССР
8.0
