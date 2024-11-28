Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Почему фильм называется "Вечера на хуторе близ Диканьки"?

Олег Скрынько 28 ноября 2024 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Название «Вечера на хуторе близ Диканьки» связано с местом действия — небольшим хутором возле села Диканька, расположенного на территории современной Полтавской области Украины. Это реальное место, которое Гоголь выбрал в качестве антуража для создания особенной атмосферы украинского сельского колорита, смешанного с мистикой, юмором и фольклором.

Диканька в произведении становится символом простого, но живого мира, где переплетаются традиции, сказочные мотивы и бытовая жизнь. Название подчёркивает локальность событий, происходящих именно в уютном, сказочном уголке, где в канун Рождества разворачиваются невероятные приключения. По мотивам произведения в 1961 году был создан популярный советский художественный фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством
Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством семейный, сказка
1961, СССР
7.0
