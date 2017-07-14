Меню
Почему фильм «Логан» черно-белый?

Почему фильм «Логан» черно-белый?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Во время съемок «Логана» Джеймс Мэнголд, режиссер фильма, регулярно публиковал в Instagram черно-белые кадры со съемочной площадки, что заставило многих подозревать, что и сам «Логан» будет черно-белым. В кинотеатрах вышла, впрочем, цветная версия фильма, однако отклик на черно-белые кадры, по словам самого Мэнголда, был настолько большим и позитивным, что в итоге он убедил студию 20th Century Fox действительно выпустить черно-белую версию «Логана» - правда, только на DVD и Blu-Ray дисках, а не в кинотеатрах. Как рассказал Джеймс Мэнголд в одном из интервью, черно-белый «Логан» заставляет зрителей сконцентрироваться на самом герое, в этой версии цветные детали не отвлекают зрителей, заставляя их еще полнее прочувствовать всю эмоциональную глубину сюжета.

Трейлер фильма «Логан» на русском языке:

Теги: факты о фильме
Похожие вопросы
Где снимали фильм «Петр Лещенко»? Какие есть фильмы, где герои попадают в прошлое? Какие советские фильмы снимали в Абхазии? Какие советские фильмы были раскрашены? Кто такая Хель во вселенной Марвел?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Логан
Логан боевик, фантастика
2017, США
8.0
