Почему фильм «Дом» запрещен в 36 странах?

Снятый Люком Бессоном и Яном Артюс-Бертраном в 2009 году документальный фильм «Дом» запрещен к показу в 36 странах и доступен для просмотра только на YouTube из-за того, что власти некоторых стран опасались, что фильм может мотивировать многих «впечатлительных» зрителей на активные действия. Фильм «Дом» демонстрирует всю серьезность экологических катастроф, которые разворачиваются на планете прямо сейчас, и власти опасались, что, увидев документальную ленту, все большее количество людей будет присоединяться к группам по защите природы, устраивать акции протеста, стихийные митинги и так далее.
